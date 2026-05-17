О них сообщал мэр Собянин с 2 до 3 ночи. Где именно происходили сбития, неизвестно. Есть ли разрушения и пострадавшие, тоже. «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет Собянин.

Но момент публикации атака продолжается. Видно и слышно как сами БПЛА, так и следы от работы ПВО.

??Для вашей безопасности не подходите к окнам .