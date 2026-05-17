Почему при работе ПВО важно отходить от окон: главные причины 17.05.2026 ZELENOGRAD.RU

На фото — последствия отражения атаки БПЛА в одном из районов Зеленограда летом 2025 года: обломки повредили дом. Объясняем, почему окно может стать смертельно опасным

Взрывная волна разрушает стекло

Даже небольшое избыточное давление (всего 3-5 кПа) может треснуть стандартный стеклопакет, а при 10 кПа он гарантированно разрушится. Такая нагрузка возникает в радиусе 300-500 метров от взрыва — как при падении дрона, так и при срабатывании ракеты-перехватчика.

Стеклянные осколки — главный источник травм

Разлетающиеся фрагменты летят со скоростью до 60 м/с. Этого достаточно, чтобы пробить кожу на расстоянии до 6 метров. При взрывах в городской застройке большинство ранений вызывают именно стеклянные осколки — их доля достигает 80-85%.

Обломки дрона или ракеты ПВО могут влететь в окно

Тяжёлые элементы (металлические детали, аккумуляторы, неразорвавшиеся боевые части) после падения с высоты в сотни метров могут пробить стекло и залететь в квартиру. Такие случаи уже зафиксированы в российских городах.

«Обратная фаза» взрыва разрушает даже уцелевшие стеклопакеты

Через доли миллисекунды после основного удара возникает короткий вакуумный «откат» давления, который буквально «вытягивает» стекло из рамы. Даже если оно выдержало первый удар, его может выбросить внутрь комнаты.

Безопасное расстояние — минимум 2-3 метра от окна

На такой дистанции энергия осколков существенно падает, и вероятность травмы снижается почти до нуля. Именно это расстояние рекомендуют соблюдать в памятках по гражданской защите.

Вывод: окно при перехвате БПЛА — это зона высокого риска. Осколки, фрагменты рам, усиленные взрывной волной, превращают его в опасную точку. Старайтесь во время атаки отойти от окон — всего пара метров внутрь помещения значительно снижают риск. .

