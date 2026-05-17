Первые сообщения поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 2:50. Вероятно, это работает ПВО. Слышно по всему городу: от Андреевки до 6-го микрорайона.

Это совпало с сообщениями о сбитых БПЛА, летящих на Москву: около 3 ночи мэр Собянин сообщил о сбитии 12 беспилотников.

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Обычно это означает воздушную угрозу в районе аэропорта.

Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и отойдите от окон.