Первые сообщения поступили в редакцию «Зеленоград.ру» около 2:50. Вероятно, это работает ПВО. Слышно по всему городу: от Андреевки до 6-го микрорайона.
Это совпало с сообщениями о сбитых БПЛА, летящих на Москву: около 3 ночи мэр Собянин сообщил о сбитии 12 беспилотников.
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Шереметьево. Обычно это означает воздушную угрозу в районе аэропорта.
Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и отойдите от окон.
