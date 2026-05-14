Гостей научат «вслепую» выбирать ароматы — не читая названий, не подключая логику, не думая, что сейчас модно, а слушая только себя. В финале занятия каждый участник создаст очень личные масляные духи.

Мастер-класс построен на взаимодействии с натуральными эфирными маслами и поиске ресурсных ароматов, которые помогут оставаться в гармонии с собой и окружающим миром.

По итогам занятия участники:

— научатся лучше понимать сигналы собственной обонятельной системы

— узнают, что такое ноты в парфюмерии и как их соединить в красивый парфюм

— составят уникальные масляные духи (2 мл)

Мастер-класс пройдет 16 мая (это суббота) в 12:00 в студии творчества «Умилительный уголок» (корпус 601А).

Участие стоит 2500 рублей, запись проводят по телефону: 8-926-450-67-59.