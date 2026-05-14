Дети 5-7 лет создадут мультфильм за одну встречу — 23 мая в библиотеке 10-го микрорайона 14.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Участники смогут попробовать себя в разных ролях анимационного производства — как режиссер, оператор, сценарист, художник-мультипликатор и звукорежиссер. Это платно.

Подробности и билеты

Вместе с педагогом дети от 5 до 7 лет придумают историю про волшебную цветочную поляну, создадут ее обитателей и их мир, а потом оживят сказку на мультстанке. Через неделю участники получат готовый мультфильм.

Занятие проведет руководитель студии детской анимации «Мультябрика» — выпускница школы анимации режиссера Сергея Меринова по программам «Пластилиновая анимация» и «Динамический рисунок».

Встреча пройдет 23 мая (это суббота) с 11:00 до 13:00 в библиотеке (корпус 1004).

Билеты стоят 1200 рублей и 960 рублей (для льготных категорий посетителей): https://iframeab-pre9294.intickets.ru/seance/72044086/

Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05.

#досуг #3_6лет #7_10лет

