Самобытный тверской рок прозвучит 15 мая в 11-м микрорайоне — выступят сразу два коллектива 14.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В пятницу вечером в рок-баре «Блэкаут» выступят группы «Библиотека имени Ленина» и «Археоптерикс» — гости из Твери. Вход платный — 300 рублей, вход только для взрослых.

Подробности и билеты

«Археоптерикс» — группа с тридцатилетней историей, которая исполняет русскоязычный арт-рок в разной стилистике — «от архаичных до новомодных». Коллектив любят те, кто предпочитает концептуальную акустику или наоборот — электричество, да потяжелее, а также громкие пляски с фолк-мотивами, русский рок и полуямайский реггей. Группа активно гастролирует, композиции размещены в сервисе «Яндекс Музыка». На выступлениях звучат: вокалисты, гитара, ударные и этнические барабаны, духовые и электро-духовые, перкуссия и синтезатор.

«Библиотека имени Ленина» — это панк-рок «для товарищей». Группе всего два года, но она уже успела обзавестись поклонниками за возможность услышать «продирающие до дрожи строки и обволакивающую музыку» и совершить путешествие «в ностальгические воспоминания о еще не случившемся счастье». В команде — вокалисты и музыканты: гитара, бас-гитара и барабаны.

Двойной концерт начнется 15 мая (это пятница) в 20:00 в рок-баре «Блэкаут» (корпус 1125). Стоимость билетов — 300 рублей, возрастное ограничение — 18+. Телефон для справок: 8-915-459-68-66.

