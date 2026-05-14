В пятницу вечером в рок-баре «Блэкаут» выступят группы «Библиотека имени Ленина» и «Археоптерикс» — гости из Твери. Вход платный — 300 рублей, вход только для взрослых.

«Археоптерикс» — группа с тридцатилетней историей, которая исполняет русскоязычный арт-рок в разной стилистике — «от архаичных до новомодных». Коллектив любят те, кто предпочитает концептуальную акустику или наоборот — электричество, да потяжелее, а также громкие пляски с фолк-мотивами, русский рок и полуямайский реггей. Группа активно гастролирует, композиции размещены в сервисе «Яндекс Музыка». На выступлениях звучат: вокалисты, гитара, ударные и этнические барабаны, духовые и электро-духовые, перкуссия и синтезатор.