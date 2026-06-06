Керамический горшок, которому десять тысяч лет, показали в городском музее на выставке «Здесь будет Зеленоград».
Люди, жившие там, где теперь стоит село Льялово (в четырёх километрах от станции Крюково), делали интересную глиняную посуду: яйцевидные горшки с острым дном, сверху донизу покрытые ямками.
Свои сосуды древние люди целиком покрывали рядами ямок — не только для красоты, но и для прочности: ямки играли роль рёбер жёсткости. Наносили их на сырой горшок «чёртовыми пальцами» — белемнитами. Белемниты — это окаменелости, останки вымерших головоногих моллюсков.
Чтобы приготовить еду, такие горшки крепили между камнями, зарывали в горячий песок или в ямы с раскаленными углями. Кстати, наличие такой крупной керамики говорит об осёдлом образе жизни ее хозяев.