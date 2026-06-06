Керамический горшок, которому десять тысяч лет, показали в городском музее на выставке «Здесь будет Зеленоград».

Люди, жившие там, где теперь стоит село Льялово (в четырёх километрах от станции Крюково), делали интересную глиняную посуду: яйцевидные горшки с острым дном, сверху донизу покрытые ямками.