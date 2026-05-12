Лето, которое поможет подростку найти своё
Не просто отдых — а настоящее погружение в профессии будущего!
2 недели практики, реальных кейсов, выездов и работы с экспертами.
Смены 2025:
01.06-11.06
Кинематографист / Фотограф-визажист
Для творческих подростков, блоггеров, которые поучаствуют в кино процессе или любителей красивого визуала, фото и эстетики
15.06-26.06
Косметолог-технолог / Event индустрия
Для активных подростков, которым интересны создание косметики или организация мероприятий (координация и веление мероприятий, оформительство)
29.06-10.07
Графический дизайнер / SMM-менеджер
Для креативных ребят, которые любят соцсети, дизайн и контент
13.07-24.073
D-дизайн ювелирных украшений / Предприниматель
Для подростков с нестандартным мышлением и бизнес-идеями
27.07-07.08
Бариста/ Повар. Пищевое производство
Для тех, кто мечтает о гастро-индустрии и атмосфере HoReCa
— 3-разовое питание
— По будням с 10:00 до 16:30
— Сертификат по окончании
— Количество мест ограничено
Предварительная запись осуществляется по телефону: 8-903-001-53-77 и через форму регистрации: https://forms.yandex.ru/cloud/69fdeb6395add557c87a4018
https://vk.ru/school_zelenograd/?erid=2Vtzqwi6bTV
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости