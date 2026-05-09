Ограбление в корпусе 2036: двое в масках вынесли пятьдесят айфонов за две минуты 09.05.2026 ZELENOGRAD.RU

В ночь с 3 на 4 мая двое неизвестных взломали магазин техники Upgrade Shop и вынесли около 50 устройств Apple на сумму около трёх миллионов рублей. Всё ограбление заняло пару минут. Владелец говорит, что «расслабился», надеясь на городскую систему видеонаблюдения.

3:14 ночи

На записи с уличной камеры — двое в чёрном у входа в магазин. Один работает с дверью двумя руками, судя по движениям — рычагом. Второй озирается и держит наготове светлые мешки. Людей вокруг нет.

В 3:18 они уже выходят обратно — каждый с мешком через плечо. Пересекают парковку, перебегают через улицу Лётчицы Тарасовой и скрываются в сторону леса.

Лица закрыты масками не случайно. Про камеры внутри они знали, зайдя внутрь, ещё раз поправили черные балаклавы. Одежда мешковатая, намеренно надели что-то похожее на пуховики, чтобы было сложно понять телосложение. Полосатые баулы, чёрные маски, ломик — всё как в кино про ограбления, только это произошло у нас.

Витрины — под ноль

Внутри работали чётко: сметали с витрин всё подряд, не разбираясь. Вместе с новыми и б/у устройствами прихватили пластиковые муляжи, нерабочие телефоны и аксессуары — наушники, кабели, зарядки. Кассу, деньги на ресепшене и клиентские устройства в ремонте не тронули. Это, по словам владельца, единственное, что в этой ситуации можно считать удачей: телефоны клиентов не пострадали и компенсировать ничего не придётся.

«Шли целенаправленно, точно знали, что где лежит», — говорит собственник магазина Юрий Барышников. По его версии, кто-то передал информацию о магазине — человек, знакомый с ним изнутри. Сомнительных клиентов не припоминает: в основном постоянные или по рекомендации, конфликтов не было. «Только чем мы не угодили — непонятно», — добавляет он.

«Расслабились — город увешан камерами»

Upgrade Shop работает на новом месте чуть больше года — переехали в 20-й микрорайон в апреле 2025 года. Сигнализации и охраны в магазине не было.

«Смена локации, втянулись в работу — на новом месте стало больше дел. Увлеклись этим всем и напрочь забыли о дополнительной защите. Город увешан камерами, не тревожились. Работает магазин и работает, увлекаешься другими вопросами, а потом ограбление… Расслабились», — объясняет Барышников. На взлом двери у грабителей ушло пять минут, а внутри они управились меньше, чем за две.

Записи с шести внутренних камер переданы в полицию, уголовное дело возбуждено. С момента подачи заявления следователи на связь не выходили — владельцы ждут новостей.

Если вы что-то видели

Ограбление произошло около 3:14 ночи. Двое в чёрном уходили через парковку у корпуса 2036 в сторону улицы Лётчицы Тарасовой и леса. Если вы были в этом районе и что-то заметили — напишите в редакцию «Зеленоград.ру» или сообщите в полицию.

