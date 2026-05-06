Клуб работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на Панфиловском проспекте, 6А, на втором этаже, рядом с кинотеатром «Релизпарк».

В клубе обучают катанию на роликах, беговеле, велосипеде, BMX (запустят позже), скейтборде и лонгборде. Помимо индивидуальных занятий, есть школа — групповые тренировки по тем же видам спорта. Также планируют добавить занятия на самокатах.

Площадка универсальна для разных видов спорта: здесь есть памп-трек, квотер, разгонка, стол и другие элементы. Некоторые конструкции будут дорабатывать: например, волновой памп-трек сейчас не подходит для скейтов и самокатов, поэтому его планируют корректировать.

В Зеленограде это первый клуб сети Extreme Kids. Всего в России открыто более 50 таких клубов. В клуб принимают детей с двух лет, но заниматься могут и взрослые — верхнего ограничения по возрасту нет.