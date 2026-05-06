Ролики, беговелы, велосипеды и скейты: детский мультиспортивный клуб Extreme Kids открылся в ТЦ «Панфиловский» 06.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Клуб работает ежедневно с 10:00 до 22:00 на Панфиловском проспекте, 6А, на втором этаже, рядом с кинотеатром «Релизпарк».

В клубе обучают катанию на роликах, беговеле, велосипеде, BMX (запустят позже), скейтборде и лонгборде. Помимо индивидуальных занятий, есть школа — групповые тренировки по тем же видам спорта. Также планируют добавить занятия на самокатах.

Площадка универсальна для разных видов спорта: здесь есть памп-трек, квотер, разгонка, стол и другие элементы. Некоторые конструкции будут дорабатывать: например, волновой памп-трек сейчас не подходит для скейтов и самокатов, поэтому его планируют корректировать.

В Зеленограде это первый клуб сети Extreme Kids. Всего в России открыто более 50 таких клубов. В клуб принимают детей с двух лет, но заниматься могут и взрослые — верхнего ограничения по возрасту нет.

Сколько стоят занятия

Цены на индивидуальные занятия по всем видам: первое занятие — 1300 рублей, разовое — 2700 рублей, абонемент на 5 занятий — 11500 рублей. Для школы цены ниже: первое пробное — 1000 рублей, разовое — 2000 рублей, абонемент на 4 занятия — 6400 рублей, на 8 — 12000 рублей. Также есть семейные абонементы.

Оборудование и экипировка предоставляются: ролики, защита, шлемы и другой инвентарь входят в стоимость. Приходить можно и со своим инвентарём, главное условие — он должен быть чистым.

Для кого подходят занятия и как устроена площадка

Занятия подходят как для начинающих, так и для тех, кто уже умеет кататься. Сейчас в клубе формируют группы, в основном по роликам. Среди учеников уже есть дети, взрослые и семьи.

Все тренировки проходят под присмотром инструктора. В дальнейшем здесь планируют добавить свободное катание, но только для членов клуба с абонементом.

Дальнейшие планы клуба

Кроме тренировок, здесь планируют проводить праздники, мероприятия и соревнования (внутриклубные и выездные). Летом также планируют открыть спортивный мини-лагерь: смена будет длиться около пяти дней, с двумя тренировками в день, отдыхом и дополнительными мероприятиями.

Сейчас клуб ищет инструкторов по велосипеду, BMX и роликам. Также готовы рассмотреть тренеров по лыжам, лыжи близки к роликам по характеру движения. Перед началом работы тренеры проходят обучение в академии Extreme Kids.

Записаться и уточнить расписание можно по телефону: +7-930-036-82-36

