Проверяют, как подсветка асфальта возле светофоров влияет на безопасность пешеходов. На десяти переходах в разных районах Москвы тестируют два решения: светящиеся блоки в асфальте и проекторы на столбах.

На пяти переходах в асфальт встроят светодиодные блоки — они меняют цвет под ногами пешехода синхронно с сигналом светофора.

Ещё пять адресов получат световые проекторы на столбах, которые проецируют изображение сигнала светофора на тротуар.

Параллельно продолжается плановая работа по повышению безопасности пешеходов: в этом году сто переходов по всему городу планируют оснастить контрастной подсветкой — это уже не эксперимент, а плановая работа. Усилят безопасность на самых сложных участках, например, у школ.

Проекционная технология вызывает споры. Урбанисты ссылаются на исследования, которые показывают, что проектор смещает внимание водителя с пешехода на разметку, у самих пешеходов возникает ложное чувство безопасности, а стоит такой переход примерно в десять раз дороже стандартного перехода. В Москве проекционные переходы начали тестировать только в феврале 2025 года, возможно, именно из-за этих сомнений.

Один такой проектор с осени 2025 года стоит у нас — у остановки «ЖК Зеленоградский» в Голубом. Областное министерство транспорта утверждает, что переход стал заметнее для водителей. Независимых оценок пока не было.

Светодиодные блоки в асфальте этих претензий лишены — насколько они надёжны в городских условиях эксплуатации, как раз и покажет нынешний тест. По его итогам решат, будут ли развивать проект дальше.