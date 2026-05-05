О сбитиях БПЛА сообщает мэр Собянин. Есть ли сегодня разрушения или пострадавшие, неизвестно.

Ранее в результате налётов БПЛА один человек погиб и получило повреждения одно здание почти в центре Москвы.

Около полудня вторника введены ограничения на полёты в районе аэропорта Шереметьево — это может означать наличие воздушной угрозы и в районе Зеленограда.