О сбитии шести БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Первый беспилотники сбили около 2 часов ночи, последнее сообщение было около 8 утра.

Где именно происходили сбития и есть ли разрушения на месте падения обломков, мэр не сообщает. Но были сообщение из Истринского района, а ночью ограничивали полеты в аэропорту Внуково. Но возле Зеленограда опасности пока не было, если судить по тому, что аэропорт Шереметьево продолжал работать в штатном режиме.

Это первая длительная атака после большого перерыва. Последние массированные налёты были в марте.

Если вы найдете сбитый БПЛА или его обломки, их нельзя трогать и нельзя пользоваться возле них мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние, позвоните по номеру 112 и сообщите место обнаружения, время и размер аппарата. .