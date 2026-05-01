Супермаркет на перекрёстке с 15-м и 16-м микрорайонами занял место магазина «Смешные цены». Прежняя «Пятёрочка» работала рядом, но закрылась ещё в марте.
Ходили слухи, что вместо «Пятёрочки» откроется «Магнит», но они не подтвердились.
Новый магазин работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Здесь переделали входную группу: с одной стороны в супермаркет можно попасть по лестнице, с другой — по пандусу. Покупатели с колясками могут зайти внутрь, однако пользоваться входом неудобно: автоматической раздвижной двери нет.
Внутри — типовая «Пятёрочка». В ассортименте — мясо, рыба, молочная продукция, сладости, овощи, фрукты и другие товары повседневного спроса. Работают две кассы самообслуживания и две обычные кассы.
Рядом с отделами горячей выпечки и готовых блюд оборудовали зону кафе с посадочными местами, USB-разъёмами и розетками 220 В. Еду можно разогреть в микроволновке, а чай, кофе или какао от 50 рублей — сразу оплатить вместе с выпечкой. На кассе в зоне кафе можно оплатить не только напитки и выпечку, но и любые другие товары.
Бывшее помещение «Пятёрочки» остаётся закрытым: его опечатало Росимущество. «Зеленоград.ру» ждёт ответ ведомства, чтобы выяснить причину.