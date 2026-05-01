Ходили слухи, что вместо «Пятёрочки» откроется «Магнит», но они не подтвердились.

Новый магазин работает ежедневно с 8:00 до 22:00. Здесь переделали входную группу: с одной стороны в супермаркет можно попасть по лестнице, с другой — по пандусу. Покупатели с колясками могут зайти внутрь, однако пользоваться входом неудобно: автоматической раздвижной двери нет.

Внутри — типовая «Пятёрочка». В ассортименте — мясо, рыба, молочная продукция, сладости, овощи, фрукты и другие товары повседневного спроса. Работают две кассы самообслуживания и две обычные кассы.