«Семь вёрст до рассвета» (16+)
В широком прокате — военная драма с Федором и Виктором Добронравовыми, Марией Шукшиной, Тимофеем Кочневым и Артемом Быстровым. Зимой 1942 года в суровых условиях оккупированной Псковской области Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина и предотвратил диверсию немцев в советском тылу. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Литвяк» (16+)
В широком прокате — военная драма с Полиной Чернышевой, Петром Рыковым и Евгением Ткачуком. 21-летняя Лидия Литвяк служит летчицей-истребителем в авиационном полку: выполняет задания на самых напряженных участках фронта. Это история службы Родине и любви героини, вписанной в историю авиации страны. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Ромео и Джульетта. Театр в кино» (16+)
На большом экране в Зеленограде снова покажут спектакль «Ромео и Джульетта во мгле» — авторскую версию легендарной трагедии Шекспира можно увидеть в воскресенье в 15:00 в Зеленопарке. Подробнее о постановке мы рассказали ранее: https://www.zelenograd.ru/news/61650/.
В кинотеатре Отрады покажут новый американский боевик:
- «Бой со зверем» (18+)
Историю бывшего чемпиона MMA, который обязан вернуться в большой спорт, чтобы отомстить за брата, покажут один раз в день в 22:05.
В кинотеатре Зеленопарка состоится предпоказ романтической комедии:
- «Холостяк» (18+)
Историю обиженного невестой романтика покажут в субботу в 19:00.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
