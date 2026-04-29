В последнем месяце весны пройдут четыре экскурсии на Никольском проезде и по одной — у Школьного озера и на площади Колумба. Программы подходят детям с шести лет, это бесплатно, нужно записаться.
«Дом лани»
Никольский проезд, за домом 2, остановка «Московский проспект» (автобусы 2, 10, 12, 400, e41).
- 6 мая, среда, 15:00 — Экскурсия «В мир природы — тропою ланей» с квестом (6+)
- 14 мая, четверг, 15:00 — Тематическое занятие «Экопривычки», игра «ЭкоСортировка» и творческое занятие «Лесная корона»
- 23 мая, суббота, 11:00 — Экскурсия «Загадки Черного озера»
- 30 мая, суббота, 11:00 — Экскурсия «Орнитофауна Крюковского лесопарка» (6+)
В вольерном комплексе, кроме самих ланей, живут фазаны, индейки, курицы и кролики.
Школьное озеро
Народный парк в 10-м микрорайоне. Место сбора: у медпункта.
- 13 мая, среда, 15:00 — Экскурсия «Первоцветы»
Площадь Колумба
Дворец творчества детей и молодежи
- 21 мая, среда, 10:30 — Лекция «Московский палисадник» и творческое занятие «Семенные бусины»
Не забудьте зарегистрироваться — по телефону: 8-499-735-64-83 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте: ecodomlani@eco.mos.ru.
