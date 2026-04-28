Территория трассы передана компании «ГормостСтройТрест» для проведения благоустройства в рамках программы «Спорт Москвы». Формально эта передача состоялась ещё в начале марта, но работы по благоустройству еще не начались, никакой техники на трассе нет.
Пока на трассе только проводили какие-то замеры, рассказал «Зеленоград.ру» сотрудник охраны. Доступ открыт, и по дорожкам гуляют пешеходы. Сама трасса — в состоянии межсезонья: где-то лежит снег, многие участки размыты.
Проект реконструкции пока на согласовании в департаменте капремонта: в документацию вносят корректировки, поэтому пока нет точных данных о протяженности участков обновленной трассы с разными покрытиями, а также о составе и наборе элементов, сообщили на запрос редакции «Зеленоград.ру» в префектуре и пообещали предоставить полную информацию позже.
Мы запрашивали проект благоустройства и размещения на территории обновленной трассы раздевалок, туалетов, навигации, пункта проката, помещений для персонала и хранения инвентаря, добавления линий освещения а также, возможно, кафе/буфета и пешеходной инфраструктуры (прогулочных дорожек вне трассы, площадок для отдыха и т. п.).
В этом году лыжероллерную трассу планируют сделать флагманской и увеличить её протяженность почти до 11 км, присоединив к ней 5-километровую лыжню за рекой Сходня — на областной земле. Одновременно будет увеличена и протяженность асфальтовой трассы с 3,7 до 5,9 км, для этого заасфальтируют дополнительные грунтовые петли на левом берегу реки.
Обе части будущей трассы были соединены двумя мостиками через реку. Один из них разрушился два года назад — его планируется восстановить в ходе благоустройства. Сейчас на его месте лежит дерево для перехода реки. Второй деревянный мостик тоже в плохом состоянии и ждёт ремонта: он качается, некоторые доски сломаны или отсутствуют.