На концерте прозвучит главный хит — «Поезда», ставший «гимном путешественников», а также такие популярные песни группы, как «Привет», «Море», «Все они о тебе» и «Осень» (саундтрек к сериалу «Ландыши»).

Дебютный альбом группы «Кассета с тремя сторонами» стал фаворитом многих цифровых площадок. Песня «Поезда» уже год занимает лидирующие места во всевозможных чартах, а на «Яндекс Музыке» группа набрала более 5 000 000 прослушиваний, получив звание «Группа года» в 2024 году.

Группа стала победителем престижного петербургского фестиваля «Ленинградские мосты».

Концерт пройдет 16 мая (это суббота) в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1 (https://yandex.ru/maps/-/CPEQfN9x)). Возрастное ограничение — 12+, продолжительность — 1 час 40 минут без антракта.

В продаже есть билеты стоимостью от 6 000 до 8 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/kontserti/solniy-kontsert-komnata-kulturi.

Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71.