От Речного вокзала снова ходят теплоходы в Химки и до «Сходненской» — в Москве открыли сезон летней речной навигации (хотя по погоде и не скажешь) 27.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Маршрут «Северный речной вокзал — Захарково» через Химкинское водохранилище может быть удобен зеленоградцам: от метро «Речной вокзал» до причала пешком около 12 минут, после переправы (занимает около 10 минут) от причала до метро «Сходненская» около 15 минут пешком. Время переправы около 10 минут. Оплатить проезд можно картой «Тройка».

Ещё один открывшийся речной маршрут — от речного вокзала до Химок. От станции МЦД до причала пешком около 15 минут. Билет — 230 рублей. Отправление раз в полтора часа с 9:00 до 20:30 и с 9:40 до 21:40 в обратную сторону.

