В ночь на 27 апреля Зеленоград снова накрыло снегом. Для конца апреля это редкое, но не невозможное явление.

Достаточно вспомнить прошлогодний майский снегопад. В ночь на 2 мая 2025 года в Зеленограде повалило сотни деревьев и повредило 142 автомобиля. Коммунальщикам пришлось распиливать и вывозить упавшие деревья, расчищать дворы и дороги, вместе с энергетиками восстанавливать повреждённые линии электропередач. Кое-где в лесопарке поваленные тогда деревья не вывезли до сих пор (вот фотографии последствий: https://t.me/zelenogradru/31959).