В ночь на 27 апреля Зеленоград снова накрыло снегом. Для конца апреля это редкое, но не невозможное явление.
Достаточно вспомнить прошлогодний майский снегопад. В ночь на 2 мая 2025 года в Зеленограде повалило сотни деревьев и повредило 142 автомобиля. Коммунальщикам пришлось распиливать и вывозить упавшие деревья, расчищать дворы и дороги, вместе с энергетиками восстанавливать повреждённые линии электропередач. Кое-где в лесопарке поваленные тогда деревья не вывезли до сих пор (вот фотографии последствий: https://t.me/zelenogradru/31959).
Главная опасность для деревьев — не сам факт позднего снега, а его вес и время. В конце апреля и тем более в мае у многих деревьев уже распускаются листья, ветви становятся более «парусными». Мокрый снег налипает на крону, ветер раскачивает дерево, а нагрузка приходится на ветви, развилки и ослабленные стволы. Поэтому даже короткий весенний снегопад может закончиться сломанными ветками, падением деревьев, повреждёнными машинами и обрывами проводов.