Новое благоустройство на Школьном озере смыло осадками. Вместе с ответственностью за некачественную работу 24.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Покосившиеся бордюры, растрескавшийся асфальт — такой итог эксплуатации зоны отдыха вокруг Школьного озера после масштабного благоустройства в 2024 году, всего два года назад. Редакция «Зеленоград.ру» спросила префектуру о причинах и последствиях и получила удивительный ответ.

«Предположительно дефекты образовались в связи с повышенной влажностью грунта, а также обильными осадками в текущем зимнем периоде», — сообщил зампрефекта Олег Панин.

То есть, по версии префектуры, новое благоустройство не выдержало обычной московской погоды. Дождь, снег, влажный грунт и промерзание — это не чрезвычайные обстоятельства, а нормальные условия эксплуатации уличной территории.

Именно такие условия должны учитывать при устройстве основания, водоотвода и выборе бортового камня. К примеру, для бортовых камней предусмотрены требования к морозостойкости и водопоглощению бетона — то есть к способности выдерживать воду и циклы замораживания и оттаивания.

Контроль был, виновных нет

В префектуре уверяют, что работы в 2024 году вели «под надзором контролирующих органов, с соблюдением технологического регламента и рекомендаций», но от этого объяснения становится ещё хуже — раз весь надзор и контроль не помог.

Гарантии на эти работы то ли не было, то ли она уже закончилась. Теперь все дефекты будет устранять «Жилищник» за счёт средств на содержание этой территории. То есть ресурсы, которые должны идти на текущее обслуживание, уборку, мелкий ремонт и другие работы, фактически пойдут на исправление прежних ошибок.

Удобно обвинить осадки в разрушениях — тогда не придётся искать ответственного. Тем более, что есть риск выйти на самих себя. Заказчиком работ по благоустройству 2024 года был «Жилищник», а подрядчик неизвестен. Похоже, работы вёл сам «Жилищник» своими силами.

Что будет дальше

Эта история важна не только как жалоба на покосившиеся бордюры. Она показывает, как ответственность конкретных исполнителей может просто раствориться: работы сделали, объект приняли, гарантия не сработала, ремонт за счет текущего содержания.

Но точку здесь ставить рано. Префектура обещает повторное обследование после высыхания грунта. Теперь важно, чтобы оно не стало формальностью, а ответило на главные вопросы: что именно разрушилось, почему это произошло, кто выполнял эти работы и почему дефекты устраняют не по гарантии.

Редакция «Зеленоград.ру» запросит документы по благоустройству Школьного озера — исполнителей, акты, гарантийные сроки и результаты обследования. Потому что если новое благоустройство смывается обычной зимой, проблема не в зиме.

