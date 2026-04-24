«Коммерсант» (18+)
Драма с Александром Петровым в главной роли. Предприимчивый семейный банкир вписывается в крупную финансовую сделку, но оказывается втянутым в масштабную аферу. После ареста герой попадает в камеру «Матросской тишины» — где ему предстоит выжить и найти путь на свободу. Фильм покажут в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Черный Двор в кино» (18+)
Криминальную драму про Муху и Боба, оказавшихся по разные стороны закона в кульминации конфликта «дружба или свобода», покажут в Иридиуме, Панфиловском и Зеленопарке по одному позднему сеансу в день.
«Мститель» (18+)
Экшн-триллер с Миллой Йовович можно увидеть в Зеленопарке. Раненая героиня приходит в себя на заброшенном заводе — ее дочь похищена, а на пути стоят лучшие головорезы огромного криминального синдиката. Фильм покажут в привычном формате и формате «60 кадров в секунду», характерном для видеоигр и спортивных трансляций.
В кинотеатре Отрады покажут две ужасные в прямом смысле новинки:
*"Мясо убивает" (18+)
История жестокой и кровавой схватки эко-активистов и фермеров-животноводов: один-два ночных сеанса в день
*"Запретный плод" (18+)
Историю подруг, увлеченных ведьминскими ритуалами, покажут
один-два раза в день (днем и вечером).
Предпоказы двух фильмов пройдут в Зеленопарке в будни:
*"Полутон" (18+)
Ужастик про ведущую паранормального подкаста и загадочные аудиозаписи от неизвестного отправителя покажут в понедельник в 19:30
*"Оно. Дом зла" (18+)
Хоррор, снятый в формате bodycam (нательной камеры) про полицейских, загадочный вызов и зловещий дом, покажут во вторник в 19:30.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.
