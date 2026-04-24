Оранжевые утки-огари вернулись на зеленоградские водоемы — и уже делят их с чайками 24.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Пару огарей заметили на Дунькином пруду в 12-м микрорайоне на прошлой неделе. Потом одна из уток исчезла из виду — местные жители предполагают, что самка может быть в домике: «Сторожит яйца, а самец защищает вокруг, далеко от домика не отплывает», поделились они с корреспондентом «Зеленоград.ру».

Спокойной жизни у огарей, похоже, уже нет. По словам жителей, чайки регулярно садятся на домик и кружат рядом: «Две чайки постоянно садятся на домик и кружат вокруг него». Для взрослых огарей это, скорее всего, не серьёзная угроза: эти крупные утки обычно умеют за себя постоять. Но если в домике действительно есть кладка, ситуация другая — яйца и будущие птенцы гораздо уязвимее.

На маленьком пруду такой конфликт почти неизбежен весной: чайки проверяют всё, что может оказаться едой или удобным местом, а огари в ответ защищают свой участок. Поэтому самец и держится рядом — для огарей это обычное поведение в период гнездования.

В районном чате предлагают сделать для огарей домик побольше — или даже поставить два-три домика на несколько утиных семейств. Но для небольшого водоёма это, скорее всего, не сработает: в период размножения огари могут агрессивно вытеснять с выбранного участка и крякв, и других огарей. То есть дополнительный домик не обязательно приведёт к появлению ещё одной семьи — скорее, станет новым предметом спора на той же маленькой территории.

Есть ли сейчас гнездо именно в домике, неизвестно. Огари вообще не всегда гнездятся у самой воды: они могут устраивать гнёзда в дуплах, норах, старых постройках, на чердаках и в других укрытиях. В городе утята могут появиться не прямо у пруда, а заметно в стороне от него — и потом всей семьёй пойти к воде. Обычно самка высиживает яйца около месяца, а самец держится рядом и охраняет территорию.

После вылупления птенцы быстро обсыхают и почти сразу отправляются с родителями к воде. Поэтому весной и в начале лета горожане иногда видят цепочку утят прямо во дворах, на дорожках или у проезжей части. Мешать и «спасать» таких уток не нужно, если им ничего не угрожает. Но можно держаться поодаль и следить, чтобы им не навредили машины, собаки, кошки или люди.

Метки:
птицы, природа
