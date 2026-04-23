Сезонные тарифы на участке платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска будут действовать с 24 апреля до 1 ноября по пятницам и в выходные дни на «дачных» маршрутах: от Зеленограда в сторону области. Одновременно оператор повысил стоимость абонементов.

Подорожание стоимости абонементов объясняют тем, что их стоимость не менялась с 2024 года. А сезонные тарифы объясняют традиционным ростом трафика в дачный сезон.