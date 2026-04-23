Сезонные тарифы на участке платной дороги М-11 от Москвы до Солнечногорска будут действовать с 24 апреля до 1 ноября по пятницам и в выходные дни на «дачных» маршрутах: от Зеленограда в сторону области. Одновременно оператор повысил стоимость абонементов.
Подорожание стоимости абонементов объясняют тем, что их стоимость не менялась с 2024 года. А сезонные тарифы объясняют традиционным ростом трафика в дачный сезон.
Абонементы Москва — Зеленоград подорожали на 9-10%:
— на 10 поездок рост с 3950 до 4350 рублей
— на 20 поездок — с 6700 до 7300
— на 30 поездок — с 8400 до 9150.
А вот по маршруту Зеленоград — Солнечногорск подорожание больше:
— на 10 поездок рост с 2900 до 4000 рублей (+38%)
— на 20 поездок — с 4300 до 5000 (+16%)
— на 30 поездок — с 6000 до 6450 (+8%).
Полные таблицы сезонных тарифов и обновлённых абонементов оператор опубликовал на своём сайте:
тарифы без транспондера: https://m11-neva.ru/upload/iblock/c7f/dqr24p9c4pctph5s4897if1r05agru30.pdf
тарифы с транспондером: https://m11-neva.ru/upload/iblock/932/o3urum9w3ea9pvskhhrw7uh4b97klvkv.pdf
абонементы: https://m11-neva.ru/upload/iblock/6b2/b7c5dj9a96uv6h7ax2ck5neq0ncjk4kd.pdf