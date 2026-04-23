Коммунальщики не нашли кошек в подвалах, где закрыли все продухи, кроме одного 23.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Несколько суток кошки не могли выбраться наружу из подвалов пяти корпусов в 14-м микрорайоне. Снаружи продухи выглядели открытыми, но внутри, на расстоянии более метра от края, была установлена металлическая сетка. Зоозащитники подали заявления в полицию по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными.

Фактически «Жилищник» обвинили в том, что его сотрудники замуровывают подвалы вместе с кошками внутри.

Редакция «Зеленоград.ру» спросила «Жилищник»: проверяют ли подвалы на наличие животных перед установкой сеток, законна ли конструкция с сеткой внутри и почему закрытия активизировались весной.

«Жилищник»: закрываем подвалы, чтобы готовиться к сезону

На конкретные вопросы: проводилась ли проверка подвалов на наличие животных перед установкой сеток в этих корпусах, «Жилищник» ответил общими словами: по регламенту сотрудник «дополнительно проверяет помещение на наличие животных». Были ли они там фактически — не сказано.

«Жилищник» настаивает, что сетка на расстоянии от края не нарушает законодательства, поскольку вентиляция сохраняется. Продух считается открытым, если обеспечивает проветривание.

По вопросу о доступе кошек: организация ссылается на поручение заммэра Бирюкова от 06.07.2018 и постановление правительства Москвы от 23.11.2019 №1498 — по ним, беспрепятственный доступ животных в подвалы обеспечивается «посредством одного открытого продуха». То есть достаточно одного незакрытого продуха на дом и требование формально выполнено.

Справится ли кошка с квестом по поиску этого единственного выхода, неизвестно.

Весеннюю активизацию закрытий «Жилищник» объяснил подготовкой к сезону: управляющая организация обязана поддерживать температурно-влажностный режим в подвалах.

Префектура: животных нет, один продух открыт

16 апреля в чате «Зеленоград.ру», где читатели обсуждали проблему, появился ответ префектуры: «По данному адресу открыт один продух, в ходе обследования подвального помещения животных не обнаружено».

Местные жители возразили: по словам одной из участниц чата, открытый продух настолько мал, что кошка через него не пролезет, а качество проверки вызывает вопросы — проводилась ли она с использованием фотоловушек или просто визуально.

Судьба кошек, о которых зоозащитники сообщили на прошлой неделе, пока неизвестна.

Вопросы, которые остались открытыми

Ответ «Жилищника» фактически подтверждает: организация не считает произошедшее нарушением. Один открытый продух — достаточно, сетка внутри — законна, проверка предусмотрена регламентом. Расхождение между этой позицией и тем, что зафиксировали зоозащитники, «Жилищник» не комментирует.

В новом разъяснении Минстроя от 20 марта 2026 года говорится: перед установкой сеток на продухах управляющая организация должна проверить подвал и выпустить животных при их обнаружении. Выполнялось ли это требование — открытый вопрос.

Подвалы опасны для кошек не только потому, что из-за закрытых продухов они могут не выбраться наружу, но и потому, что там раскладывают клеевые ловушки против крыс: в сентябре 2025 года в 12-м микрорайоне трое двухнедельных котят приклеились к такой ловушке, после чего их выбросили в мусорный контейнер; двоих удалось спасти и пристроить, один котёнок погиб.

