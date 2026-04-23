Этот концерт — завершающее событие фестиваля-конкурса: прослушивания проходили раньше. Участники выступали в трёх возрастных группах и состязались в номинациях сольных исполнителей и ансамблей гитаристов.

Фестиваль в Зеленограде проходит ежегодно уже больше двух десятилетий, а его бессменный организатор и председатель жюри — композитор, гитарист и педагог Андрей Шунин.

В начале концерта объявят результаты конкурса и наградят победителей, затем на сцену выйдут лауреаты и призеры фестиваля.

Начало в 13:00 в театральном зале. Концерт продлится около двух часов. Вход свободный. Возрастное ограничение 6+. Адрес КЦ «Зеленоград»: Центральная площадь, дом 1