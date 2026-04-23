На площади Юности прошла весенняя акция по сбору ненужной техники «Электровесна» — жители принесли около трёх тонн. После её завершения организаторы объявили, что теперь акция будет проходить трижды в год: к весеннему и осеннему сбору добавится летний, он пройдёт в июне. Точная дата пока не объявлена.
На «электросборы» жители сдавали всё, что накопилось дома: мелкую бытовую технику — чайники, фены, утюги — и крупногабаритные вещи вроде стиральных машин. Вся техника отправится на переработку: её разберут на фракции — пластик, металл, стекло — и пустят во вторичное производство.
Организаторы — «Волонтёры Зеленограда» и Молодёжная палата района Матушкино — также рассматривают возможность открыть точку приёма в новом городе — сейчас это согласовывается с управой района.