19 апреля КЦ «ДМШ № 71» на несколько часов стал местом, где действительно слушают — внимательно, в тишине и до мурашек.
Юбилейный, пятнадцатый Фестиваль детского хора «Кантилена» объединил на одной сцене исполнителей разных поколений — от юных участников до студенческих коллективов. В этот вечер перед зрителями выступили яркие хоровые ансамбли, каждый со своим звучанием, характером и настроением. Среди участников — хор мальчиков «CANTUS», недавно ставший призёром телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», студенческий женский хор училища МГИМ имени А.Г. Шнитке и, конечно, сама «Кантилена» — коллектив, который уже много лет остаётся важной частью культурной жизни Зеленограда.
Фестиваль существует с 2011 года. Его создатель — хормейстер, педагог и директор хора Сергей Валентинович Боровиков. Идея была простой и сильной: приглашать для детей лучшие хоровые коллективы, чтобы они могли слышать высокий уровень исполнения, вдохновляться и расти в настоящей музыкальной среде.
За 15 лет гостями фестиваля становились известные детские, студенческие и профессиональные хоры Москвы. То, что когда-то начиналось как важная педагогическая инициатива, сегодня стало заметным культурным событием для всего Зеленограда.
Зал слушал внимательно, почти не дыша. А это, пожалуй, и есть главный показатель того, что музыка действительно была услышана.
Хочется верить, что таких концертов в Зеленограде будет больше, а у «Кантилены» впереди — ещё много полных залов, новых голосов и сильных встреч.
Если вы были на концерте, делитесь впечатлениями в комментариях.
ВКонтакте: https://vk.com/typicalcantilena
Телеграм: https://t.me/cantilenachoir