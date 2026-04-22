19 апреля КЦ «ДМШ № 71» на несколько часов стал местом, где действительно слушают — внимательно, в тишине и до мурашек.



Юбилейный, пятнадцатый Фестиваль детского хора «Кантилена» объединил на одной сцене исполнителей разных поколений — от юных участников до студенческих коллективов. В этот вечер перед зрителями выступили яркие хоровые ансамбли, каждый со своим звучанием, характером и настроением. Среди участников — хор мальчиков «CANTUS», недавно ставший призёром телешоу «Ну-ка, все вместе! Хором!», студенческий женский хор училища МГИМ имени А.Г. Шнитке и, конечно, сама «Кантилена» — коллектив, который уже много лет остаётся важной частью культурной жизни Зеленограда.