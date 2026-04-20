На объект вышли заранее, поскольку подготовка занимает много времени. На Панфиловском проспекте планируют заменить асфальт на тротуарах, парковках и проезжей части. Ремонт дороги будут вести поэтапно, перекрывая по одной полосе. Завершить все работы планируют в конце августа.
Сейчас рабочие монтируют строительно-бытовые городки, устанавливают ограждения и защищают деревья. Два таких городка уже разместили на парковке у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне и у корпуса 2002. Дополнительные точки планируют организовать у корпусов 1204 и 1801. Вдоль проспекта также появятся временные площадки для складирования строительного мусора.
К основному этапу планируют приступить в начале мая, рассказал «Зеленоград.ру» представитель подрядчика ООО «СК-Групп». Тогда же обещают установить стенды с информацией о проекте — вдоль всего Панфиловского проспекта.
Панфиловский проспект входит в список объектов, где в 2026 году запланирован масштабный ремонт дорог и комплексное благоустройство прилегающей территории. Кроме Панфиловского, работы запланированы на улицах Каменка, Михайловка, проспекте Генерала Алексеева, Березовой аллее, аллее Лесные пруды и других улицах (полный список).
При этом последние два года комплексным благоустройством дорог в Зеленограде занимаются подрядчики московского ГБУ «Автомобильные работы». При этом качество и сроки выполнения работ вызывали многочисленные нарекания. «Зеленоград.ру» будет следить, как получится в этом году.