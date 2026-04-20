На объект вышли заранее, поскольку подготовка занимает много времени. На Панфиловском проспекте планируют заменить асфальт на тротуарах, парковках и проезжей части. Ремонт дороги будут вести поэтапно, перекрывая по одной полосе. Завершить все работы планируют в конце августа.

Сейчас рабочие монтируют строительно-бытовые городки, устанавливают ограждения и защищают деревья. Два таких городка уже разместили на парковке у ТЦ «Ольга» в 11-м микрорайоне и у корпуса 2002. Дополнительные точки планируют организовать у корпусов 1204 и 1801. Вдоль проспекта также появятся временные площадки для складирования строительного мусора.