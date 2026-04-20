«Ростикс» — крупная федеральная сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Бренд работает в России после ребрендинга KFC. В Зеленограде точки сети уже есть на площади Юности, в торговых центрах «Иридиум», «Панфиловский», «Атлас», «Зеленопарк», а также в Восточной коммунальной зоне.

Магазин «Элизе» не закрылся, а переехал в соседнее помещение — справа от входа, по проходу к пункту выдачи заказов Ozon. По словам директора, новое место оказалось удобнее: «Оно меньше по размеру, стало всё компактнее. Прошлое помещение было слишком большим, часть площади простаивала. Ассортимент и цены остались прежними».