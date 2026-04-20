Ресторан быстрого питания разместится в корпусе 1550 на первом этаже — слева от входа, на месте бывшего магазина парфюмерии и косметики «Элизе».
Договор с «Ростиксом» уже подписан, в ближайшее время начнётся ремонт. «Там очень много работ, поэтому открытие планируется в сезон — летом», — сообщили «Зеленоград.ру» в администрации ТЦ.
«Ростикс» — крупная федеральная сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на блюдах из курицы. Бренд работает в России после ребрендинга KFC. В Зеленограде точки сети уже есть на площади Юности, в торговых центрах «Иридиум», «Панфиловский», «Атлас», «Зеленопарк», а также в Восточной коммунальной зоне.
Магазин «Элизе» не закрылся, а переехал в соседнее помещение — справа от входа, по проходу к пункту выдачи заказов Ozon. По словам директора, новое место оказалось удобнее: «Оно меньше по размеру, стало всё компактнее. Прошлое помещение было слишком большим, часть площади простаивала. Ассортимент и цены остались прежними».
До «Элизе» в этом помещении работал магазин одежды «Твоё», который переехал в «Зеленопарк».