Зеленоградец Сергей Сорокин (Ironzel) выиграл кросс «Спутник» на дистанции 5 км с результатом 17:57.53. К этой победе Сергей шёл пять кроссов подряд, год за годом поднимаясь с пятого места до первого.

Кристина Морару из клуба Ironzel на кроссе «Спутник» дебютировала — пришла к финишу первой за 49:42.87, став самой быстрой среди женщин на дистанции 12 км.

Зеленоградцы составили около трети всех участников. Пробежать по зеленоградским лесам приехали атлеты из Тулы, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Уфы, Пензы, Калуги и Московской области.

Традиционно при покупке слота на кросс участники могли оставить благотворительное пожертвование в пользу подопечных фонда «Важные люди». В этом году удалось собрать почти 64 тысячи рублей.

В четвёртый раз в Зеленоград на мероприятие команды Zelrun приехал «Ночной автобус» — благотворительный проект организации «Ночлежка», которая помогает бездомным людям. Бегуны и гости приносили к автобусу обувь и одежду в поддержку клиентов проекта.

Следующий старт от команды Zelrun пройдет 24 мая. Зеленоградский полумарафон — самое крупной спортивное событие в городе — в 28-й раз проведёт бегунов по самым красивым местам нашего города на дистанциях 10 км и 21,1 км.

Для самых маленьких участников организуют детский забег на 500 метров. Это полностью благотворительный проект: собранные средства от продажи слотов перечислят в фонд «Важные люди» для помощи детям.

Регистрация на Зеленоградский полумарафон открыта на https://zelrun.com/

