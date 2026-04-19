Во вторник вечером всех любителей живой музыки и кино приглашают на концерт. Выступление, которое прошло месяц назад, собрало полный зал — по просьбам зеленоградцев его повторяют, но в сокращенной программе.
В этот раз концерт пройдет в одном отделении: выступит эстрадно-симфонический оркестр «Время, вперед!» под управлением директора школы и почетного работника культуры города Москвы — Соловьевой Марины Владимировны. Прозвучат песни и инструментальные композиции из известных отечественных фильмов. Украшением концерта станут солисты и ансамбли отдела «Струнные инструменты».
Концерт состоится 21 апреля (во вторник) в 18:30 в Детской музыкальной школе имени Мусоргского (улица Юности, дом 1).
На концерт приглашают даже детей (5+), но репертуар преимущественно взрослый.
Вход свободный, но лучше прийти заранее, чтобы занять удобные места: концерты этой школы любят и активно посещают зрители.
Телефон учреждения: 8-968-713-07-21.