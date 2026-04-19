В рамках лектория Российского научного фонда состоится встреча «Электроника и медицина: как наука дает шанс на чувство?». Ученые расскажут, как электроника применяется в медицине и помогает людям с протезами избавиться от болевого симптома и снова «чувствовать». Вход свободный, нужна предварительная регистрация.
На встрече выступят:
— Олег Нездоровин: врач-нейрохирург Российского научно-исследовательского нейрохирургического института (РНХИ) имени профессора Поленова Центра Алмазова (Санкт-Петербург)
— Александр Герасименко: заместитель директора Института биомедицинских систем МИЭТ
— Кирилл Пожар: руководитель стратегического технологического проекта «Имплантируемая медицинская микроэлектроника»
Модератор — Иван Пьянов, доцент Института биомедицинских систем, кандидат физико-математических наук и популяризатор науки.
Выступление пройдет 21 апреля (это вторник) в 12:30 в ДК МИЭТ (площадь Шокина, дом 1, строение 2). Приглашают всех желающих, регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/69de0816eb6146e29026dcf1/
В марте этого года МИЭТ получил четверть миллиарда рублей на разработку электроники для имплантов, возвращающих чувствительность протезам, выиграв конкурс Российского научного фонда и Газпромбанка. Об этом «Зеленоград.ру» рассказывал ранее: https://t.me/zelenogradru/43112