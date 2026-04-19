Финал ВсОШ по труду (технологии) проходил в двух профилях: «Культура дома, дизайн и технологии» и «Техника и техническое творчество». Помимо теоретического и практического туров финалисты защищали свои проекты.
«Инесса Федотова, ученица 11 «А» класса школы 618, подготовила проект «Застывшая симфония» — коллекцию вечерней одежды, вдохновлённую советской монументальной архитектурой 1930-1950-х годов, — пишет школа. Дизайн костюмов основан на структурном сходстве и ритме зданий этой эпохи, из-за чего они напоминают музыкальное произведение. Идея проекта — перекинуть мост между эпохами и соединить архитектурное наследие с современным дизайном костюма.
В школе поздравляют выпускницу и её учителя технологии Елену Владимировну Федотову.
Диплом призёра заключительного этапа ВсОШ даёт право поступления в профильные вузы без экзаменов.