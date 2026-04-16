Кросс «Спутник» — хорошо известный бегунам старт от команды Zelrun. Его проводят в формате лесного трейла: с грязью, подъемами и спусками, где важны не только скорость, но и умение «читать» трассу. Дистанции на 5 и 12 километров пройдут по живописному лесопарку между 9 и 4 микрорайонами.

Получить такую медаль можно и вам — регистрация на забег ещё открыта. Присоединиться к числу участников можно в магазине «VTR «(Болотная набережная, 3с2) или в стартово-финишном городке 18 апреля (приходите заранее). Старт дадут у Дворца творчества на площади Колумба.

А «Зеленоград.ру» предложит участникам напрячь не ноги, а мозги: перед стартом ответить на несколько вопросов о городе, получить гарантированный подарок и побороться за призы от партнёров — Benedict Hotel&SPA, Termoland, «Инари ками».