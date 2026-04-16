Программа мероприятий:

12:00 — экскурсия «Сердце родного края»

Это знакомство с традиционным укладом жизни крестьян, живших в деревнях на территории современного Зеленограда, с историей образования пристанционного поселка Крюково и любопытными фактами о Николаевской железной дороге.

Возрастное ограничение — 6+. На момент публикации есть 29 билетов.

Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/426280257/

16:00 — семейная программа «Калейдоскоп народной мудрости»

Это погружение в мир русских народных сказок, пословиц и поговорок. Вместе с методистом музейных программ Юлией Фурсовой гости проанализируют структуру сказки по методике филолога Владимира Проппа, сочинят собственную историю, а также вспомнят и обсудят пословицы и поговорки.

Возрастное ограничение — 8+. На момент публикации есть 35 билетов.

Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/421277257/

Мероприятия пройдут в Музее Зеленограда (дом «Флейта», корпус 360, вход № 3). Телефон для справок: 8-499-717-16-02.