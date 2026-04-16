Зеленоград участвует в общегородской акции «Дни исторического и культурного наследия Москвы». Музей в здании Флейты проведет две бесплатные интерактивные программы — 19 апреля (это воскресенье) в 12:00 и 16:00. Утренняя экскурсия разработана для широкой аудитории (возрастное ограничение: 6+), дневная — специально для детей от 8-ми лет. Участие бесплатное, нужно записаться.
Программа мероприятий:
12:00 — экскурсия «Сердце родного края»
Это знакомство с традиционным укладом жизни крестьян, живших в деревнях на территории современного Зеленограда, с историей образования пристанционного поселка Крюково и любопытными фактами о Николаевской железной дороге.
Возрастное ограничение — 6+. На момент публикации есть 29 билетов.
Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/426280257/
16:00 — семейная программа «Калейдоскоп народной мудрости»
Это погружение в мир русских народных сказок, пословиц и поговорок. Вместе с методистом музейных программ Юлией Фурсовой гости проанализируют структуру сказки по методике филолога Владимира Проппа, сочинят собственную историю, а также вспомнят и обсудят пословицы и поговорки.
Возрастное ограничение — 8+. На момент публикации есть 35 билетов.
Обязательная регистрация: https://bilet.mos.ru/event/421277257/
Мероприятия пройдут в Музее Зеленограда (дом «Флейта», корпус 360, вход № 3). Телефон для справок: 8-499-717-16-02.