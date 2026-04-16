Сейчас перевозчик «Мострансавто» завершает подготовку к изменению маршрута: до конца апреля составят новое расписание, настроят навигационные системы и подготовят водителей. Изменённый маршрут начнёт действовать в тестовом режиме с середины мая.

При этом количество автобусов на линии не увеличат — маршрут продолжат обслуживать два автобуса среднего класса. Увеличение числа автобусов возможно только по итогам тестирования.

Маршрут 575 работает по регулируемому тарифу: после продления стоимость проезда останется прежней — 109 рублей вне зависимости от расстояния. На маршруте действуют все льготы Московской области, а также система лояльности по карте «Стрелка».

Продление маршрута вводят в тестовом режиме минимум на один месяц, предварительные итоги планируют подвести в конце июня. Решение о сохранении маршрута будут принимать по пассажиропотоку и отзывам жителей в виде обращений на официальных порталах Московской области и в социальных сетях.

В Минтрансе также отметили, что для корректной оценки важно оплачивать проезд безналично — эти данные будут использовать для анализа загрузки маршрута.