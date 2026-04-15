Магазин в корпусе 1550 на втором этаже торгового центра проработал около 20 лет. Сейчас из помещения вывозят оборудование — до апреля его полностью освободят.

Почему закрылось «Эльдорадо» и когда откроется DNS

Решение связано с рыночными изменениями, рассказал «Зеленоград.ру» директор магазина: «Маркетплейсы выигрывают и сильно давят на розничные продажи — это началось ещё после ковида. Многие магазины страдают от этого. Кроме того, данный торговый центр не особо привлекает покупателей — нет фудкорта, трафик падает. В городе остаются другие магазины нашей компании „М.Видео-Эльдорадо“ — в корпусе 1006А на улице Гоголя и в ТЦ „Зеленопарк“. Этого достаточно, поэтому новые точки в Зеленограде сейчас не планируем».

В пресс-службе М.Видео подтверждают слова директора — с 2025 года компания развивает свой маркетплейс и сеть партнёрских пунктов выдачи заказов, одновременно закрывая неэффективные розничные точки и снижая зависимость от офлайн-магазинов.

В рамках этой трансформации к работе привлекли Владислава Бакальчука — бывшего мужа основательницы Wildberries, а в марте 2026 года его назначили гендиректором «М.Видео».

DNS вместо «Эльдорадо»

В администрации ТЦ «Грин» корреспонденту «Зеленоград.ру» сообщили, что на месте закрытого магазина летом откроется DNS — другой крупный сетевой магазин электроники.

«В мае мы планируем передать им помещение, около двух месяцев они будут делать ремонт, затем состоится открытие. Вскоре на фасаде появится вывеска о скором открытии DNS».