Платежи за коммуналку в Зеленограде выросли за год на 13% — это вдвое выше официальной инфляции 15.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Средняя сумма в платёжных документах за квартиру, которые рассылают зеленоградцам, достигал 8014 рублей — на 909 рублей больше, чем год назад. Это рост на 12,8%.

Одновременно возросла доля тех, у кого есть задолженность за коммуналку: почти каждая вторая квитанция сейчас долговая, хотя год назад таких было заметно меньше.

Такие данные следуют из анализа почти ста тысяч квитанций — мы сравнили средние платежи января 2026 года с январём 2025-го.

Платёж вырос на 909 рублей

Единый платежный документ (ЕПД) включает обычно плату за содержание и текущий ремонт дома (квартплата), вывоз мусора, взносы на капремонт, отопление, горячую и холодную воду, канализацию (водоотведение), а также обслуживание домофона, телевизионной антенны, радиоточки и другие услуги.

В январе 2025 года средний платёж по всем ЕПД в Зеленограде составлял 7105 рублей, в январе 2026-го — 8014 рублей.

При этом по данным Росстата, инфляция в Москве в январе 2026 года составила 4,87% по сравнению с январём 2025-го. Официальный рост цен на жилищно-коммунальные услуги в столице за тот же период — 8,91%. Но реальный рост среднего платежа в Зеленограде, по данным ЕПД, оказался заметно выше — 12,8%. Жители стали платить за коммуналку больше, чем можно было бы ожидать исходя из официальных цифр.

Важно учитывать, что январские данные не включают февральский перерасчёт за отопление, который традиционно происходит раз в год и может влиять на итоговые суммы. Когда появятся данные за февраль-март, картина скорректируется.

За десять лет платёж за коммуналку удвоился

Резкий рост сумм в ЕПД начался с 2022 года и продолжается до сих пор: по 7-15% за год. До этого ежегодные темпы роста были примерно на 10 процентных пунктов ниже.

А за десять лет платёж за коммуналку вырос более чем в два раза: в марте 2016 средняя сумма в ЕПД была всего 3830 рублей.

Должников стало больше

В январе 2026 года долговые квитанции получили 40,458 зеленоградских квартир — 41% от всех выставленных счетов. Год назад таких было 32,441, то есть 33%.

Доля должников выросла почти на восемь процентных пунктов. После нескольких лет снижения — пик был в 2020 году на уровне 48,6%, потом показатель постепенно снизился до 26,3% в 2024-м — он резко пошёл вверх и достиг максимума с 2020 года.

Причины роста задолженности из данных ЕПД напрямую не следуют. Частично это может объяснять сезонный фактор: январь — месяц после праздников, когда часть людей не успевает оплатить квитанции в срок. Но сама по себе январская доля в 41,2% выглядит аномально высокой на фоне предыдущих лет.

