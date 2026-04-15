Кошек замуровали в подвалах 14-го микрорайона. Но снаружи кажется, что проход открыт 15.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В подвалах корпусов 1419, 1422, 1423, 1424, 1425 уже несколько суток сидят кошки. Они жалобно мяукают, но выйти не могут. Опекуны не сразу поняли, что случилось: снаружи продухи выглядят открытыми. Только подойдя вплотную, можно увидеть, что внутри, на расстоянии больше метра от края, установлен металлический сетчатый короб. Воздух проходит, кошка — нет.

Зоозащитники подают заявления в полицию по статье 245 УК РФ о жестоком обращении с животными — с видео доказательствами.

Формально — по закону. Фактически — ловушка

Сетчатая конструкция изнутри формально не нарушает закон. Согласно новому письму Минстроя от 20 марта 2026 года, сетки и решётки на продухах допустимы — при условии, что обеспечивают вентиляцию. Продух с сеткой считается открытым, воздух идёт, но кошка, зашедшая в подвал раньше, выбраться уже не может.

Однако то же письмо регулирует и доступ животных: если жильцы на общем собрании приняли решение о содержании кошек в подвале, управляющая компания обязана этот доступ обеспечить — в том числе через механизмы, позволяющие временно открывать продух.

Кроме того, Минстрой обязывает управляющую компанию перед установкой любых конструкций проверить подвал на наличие животных и удалить их при обнаружении. Судя по происходящему в 14 микрорайоне, этого сделано не было.

«Весеннее обострение» проблемы

Полторы недели назад «Зеленоград.ру» писал о кошках в подвалах 1, 2, 3, 10, 12 микрорайонов. Теперь волна дошла до 14-го. Зоозащитница Анна Фельдман из фонда «Котоспас» предупреждала: это происходит по всей Москве одновременно — похожие случаи фиксировались в Жулебино, Измайлово, Чертаново.

Редакция направила запрос в «Жилищник» с просьбой объяснить, чем вызвана весенняя активизация закрытий, проводилась ли проверка подвалов на наличие животных перед установкой сеток и является ли конструкция с сеткой внутри продуха нарушением требований законодательства.

Как помочь запертым кошкам, пока они не погибли

Кошки из подвалов 14-го микрорайона рано или поздно окажутся снаружи — или выберутся сами, если найдут лазейку, или погибнут. Но с появлением письма Минстроя такие ситуации должны стать невозможными: управляющая компания теперь обязана проверить подвал до того, как закрыть продух. Соблюдается ли это требование на практике — покажет ответ «Жилищника».

Если в вашем доме закрыли продухи, оставьте заявку в единую диспетчерскую службу Москвы по телефону +7-495-539-53-53 или на сайте https://www.mos.ru/services/vyzov-mastera/ — потребуйте проверить наличие кошек в подвале. Также отправьте обращение на портал «Наш город» в раздел «Животное в опасности».

