У входа в художественную школу №9 в корпусе 1802 скоро зацветёт клумба, которую много лет своими руками делает вахтёр Антонина Ильинична Кузьмина.
Сейчас на грядке только первые ростки и листья — но именно сюда дети выходят рисовать с натуры.
В школе говорят, что цветник она организовала «на голом энтузиазме». Земля на участке тяжёлая, её не хватает: в прошлом году для посадки пионов школа покупала мешки грунта, но этого мало. Антонина Ильинична надеется, что удастся привезти нормальную землю.
Когда потеплеет, сюда снова выйдут ученики — у младших классов начинается пленэрная практика. В прошлом году они уже рисовали эту клумбу, и преподаватели обещают прислать новые работы, когда всё зацветёт.
Вот такая маленькая городская весенняя история: хорошо, когда красота начинается у крыльца школы: кто-то вкладывает в неё силы и заботу, а кого-то она вдохновляет на творчество.