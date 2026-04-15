У входа в художественную школу №9 в корпусе 1802 скоро зацветёт клумба, которую много лет своими руками делает вахтёр Антонина Ильинична Кузьмина.

Сейчас на грядке только первые ростки и листья — но именно сюда дети выходят рисовать с натуры.

В школе говорят, что цветник она организовала «на голом энтузиазме». Земля на участке тяжёлая, её не хватает: в прошлом году для посадки пионов школа покупала мешки грунта, но этого мало. Антонина Ильинична надеется, что удастся привезти нормальную землю.