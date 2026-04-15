Ненужную технику пристроят на повторное использование, сломанную — починят, безнадежную — отправят на переработку. Акция волонтёрская и участие в ней добровольное. Исправную технику вы можете сами продать или отдать через Авито и подобные сервисы — это выгоднее и экологичнее.
Что принимают, а что нет:
Принимают:
— бытовая техника (пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры)
— офисная техника (компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры)
— электроника (телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники, планшеты, ноутбуки, электронные игрушки)
— параллельно организуют сбор пластиковых крышечек
Не принимают: всё, что вставляется в технику (картриджи, лампочки, кассеты, CD-диски)
Пункт приёма будет работать 18 апреля (это суббота) на площади Юности, напротив «Электрона» (фитнес DDX) с 12:00 до 16:00. Телефон организатора 8-968-985-51-98.