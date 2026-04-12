Если в 2012 году в столице угоняли 13 тысяч машин в год, то в 2025 году — всего 400. Главная причина резкого снижения угонов — камеры и цифровой контроль. Сейчас в Москве работает почти 3,7 тысячи камер. Они снимают всё, что происходит на дорогах, и передают данные в полицию в реальном времени. Если машина в угоне, её быстро замечают и останавливают.

В 2026 году предпочтения автоугонщиков в России резко сместились в сторону китайских брендов: их доля угонов выросла с менее 1% в 2024 году до 27%, а самой угоняемой маркой стал Geely. Также в топе оказались Kia (11% угонов, включая модель Stinger), Lada, Hyundai и Toyota Land Cruiser (по 8% каждая).

«Самое главное в краже — не машина, а документы на неё. Угоняли всегда только под заказ. Например, у заказчика уже были документы на такую же, но разбитую машину. Угнанную превращали в „восстановленную“ — с другими номерами и перебитым двигателем», — рассказал бывший угонщик авто.

Сегодня так не получиться сделать. Страховые компании ведут учёт всех разбитых и списанных машин. Эти данные видны полиции, страховщикам и в любых системах проверки авто.

Кроме угонов, сократилось и число квартирных краж — за пять лет таких преступлений уменьшилось в три раза. Основные причины — повсеместная установка камер видеонаблюдения, а также то, что красть из квартир стало особо нечего.