Местные мастеры соберутся на маркет @vstrecha_market 30 мая — на веранде гастроцентра «Станция» на Крюковской площади.

К участию принимаются мастера и бренды ручной работы: украшения, свечи, аксессуары, косметика, игрушки, декор, растения и много другое.

Как стать участником

— Подать заявку по ссылке https://forms.gle/GuuDwZam4wmXoFry9

— Ждать ответа до 17 апреля в телеграм

Если вы мастер и у вас есть вопрос, напишите под этим постом «я мастер» и мы пришлем вам ссылку на закрытый телеграм канал, где можно задать любые вопросы

Зеленоград.ру — информационный партнер «Встречи»