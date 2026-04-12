На ветках уже видны самые первые признаки будущей листвы: почки раскрываются, и из них показываются зелёные кончики листьев. Пока это ещё не настоящая крона, а короткий переходный момент, когда дерево выходит из зимней спячки.

Листья не появляются с нуля весной — их зачатки формируются ещё в прошлом году и зимуют внутри почек. С приходом тепла они быстро трогаются в рост, поэтому между «голыми» ветками и первой зеленью обычно проходит совсем немного времени.

Внутри почек листья сложены очень плотно и часто уже имеют почти готовую форму. Когда почка раскрывается, они не «вырастают с нуля», а буквально разворачиваются — как сложенная пружина.

Рядом можно увидеть и другую примету весны: у ивы уже раскрылись серёжки. У таких деревьев цветение часто начинается раньше листвы, чтобы пыльце ничего не мешало разноситься по воздуху.