Отрывок из воспоминаний Василия Кирилловича Кириллова — своеобразный репортаж о праздновании Пасхи из 19-го века — публикует сегодня Музей Зеленограда. Василий Кириллович родился в 1865 году и провел детство и отрочество в деревне Ржавки Дурыкинской волости Московского уезда Московской губернии.

Церковь, о которой он рассказывает — наш Никольский храм, построенный в 1756 году и действующий доныне: прихожанами его были жители Ржавок, Савёлок, Назарьево и других окрестных деревень. Многое ли изменилось с тех пор?

Воспоминания Кириллова

«Наконец, скоро и двенадцать ночи, к этому времени уже приготовлена пасха, кулич и крашеные яйца на большом подносе, завернутом скатертью. Время отправляться в церковь, и все, помолившись Богу, идут в церковь с пасхой в узле. В церкви в это время полумрак, горят лишь одни лампады и очень мало свечей. Народ всё более и более прибывает. Пасхи расставляют на амвонах против царских дверей и дальше на полу и на окнах.

Иконы, с которыми пойдут вокруг церкви, уже на руках богоносцев, а также и причт вышел из алтаря и стоит посреди церкви, и все в тишине ждут ровно двенадцать часов первого удара в колокол, и вдруг раздается с воли один, другой, и третий удар в большой колокол и все машинально крестятся, зажигают свечи, имеющиеся у каждого в руках, храм быстро освещается, раздается пение причта, потом раскрываются двери широко настежь, и крестный ход во главе с причтом выходит на волю, и за ним и весь народ с зажженными свечами для обхода вокруг храма и обратно в храм. Перед входом во храм шествие останавливается, и после краткого пения священник возглашает «Христос Воскрес!» трижды, и народ гулко отвечает «Воистину Воскрес!».

Теперь все расходятся по домам, где и разговляются пасхой, куличом и яйцами. Праздник наступил, и после разговенья все ложатся немного отдохнуть, так как еще утро, и водворяется тишина на всей деревне часов до 12-ти, когда приходит причт и начинается хождение из одной избы в другую с пением: «Христос Воскрес!». Кто носит иконы, называются богоносцами, ими большею частью бывают девки, а для хоругвей парни. Им также, как и причту, каждый хозяин немного дает за их труд на гостинец. Плата причту в то время была небольшая. Я помню, как мать откладывала 3 копейки и яйцо — это причту, 5 копеек — это в кружку старосты церковного, небольшой пирог или ватрушку для богадельников и 3 копейки девкам".

«Наконец хождение с иконами окончилось и их из последней избы, под звон колоколов и с пением, понесли обратно в церковь, это всегда бывает уже вечером, и вся публика и наша детская орава теперь отвалилась от икон, и понемногу улица стала пустой. Стали появляться в избе то там, то здесь огоньки, и первый день Пасхи закончился, и все стараются пораньше лечь спать, а с завтрашнего дня уже праздновать не по церковному, а по деревенскому обычаю.

Наступили и остальные дни пасхальной недели, в которые то там, то здесь появляются кучки народа. Бабы затевают катание яиц, девки с ребятами игры или песни, а потом заводят и хороводы, к ним присоединяются молодые бабы и мужчины, и образуется довольно большой круг, а кругом его пожилые смотрят и слушают это веселье. Мы, ребятишки и девчонки, весь день вертимся и бегаем вокруг хоровода, а иногда в сухую погоду затеваем игры в бабки и городки. Вся неделя проходит ничего не делая, лишь уход за скотиной".

На фото: апрель 2026 года, Великая Суббота и другие богослужения Страстной недели в Никольском храме

