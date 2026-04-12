Направление «Востоковедение» ориентировано на школьников, чьи интересы выходят за рамки школьной программы. В олимпиаде по этому профилю участвуют старшеклассники, изучающие историю, общественно-политическое развитие, экономику, литературу, языки, искусство, религию, философию и этнографию стран и народов Востока.

«В сферу интересов Даниила входят современная китайская дипломатия, японский феномен „караоси“, популярность корейской музыки (K-pop) и дорам в мире, развитие исламской экономики, роль буддизма в жизни народов Азии», — отмечают в школе.

Как победитель олимпиады, Даниил Баранов получил право на зачисление в вуз без вступительных испытаний и на автоматическую 100-балльную оценку ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Олимпиада «Высшая проба» — ежегодное интеллектуальное соревнование для школьников. Входит в перечень олимпиад школьников, утверждённый Минобрнауки РФ. Среди отличительных черт олимпиады — широкий выбор профилей, включая дисциплины, которые не изучают в школе.

История Даниила показывает, что рабочей стратегией при поступлении может быть выбор олимпиады не только по интересу, но и с низкой конкуренцией — то есть менее массового профиля, чем классические школьные предметы.