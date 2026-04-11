По словам местных жителей, со вчерашнего дня завершить аренду каршеринга в Брехово больше нельзя, а в поддержке это объяснили «небольшим спросом».

С этим объяснением жители не согласны. В обсуждении пишут, что в будни ночью в районе обычно стоит по 10-15 машин, а утром свободный автомобиль нужно успеть забронировать до восьми часов. Другие замечают, что в Брехово в основном пользуются именно «Делимобилем», тогда как машины BelkaCar, наоборот, могут подолгу стоять без движения.

Возможность завершать аренду в Брехово появилась около года назад. Теперь эту зону убрали, и местные пытаются добиться её возвращения через само приложение: предлагают пользователям зайти в раздел новостей, выбрать пункт «предложить новую зону завершения» и отправить адрес или координаты района.

Куда уходит каршеринг

История с Брехово выглядит как часть тенденции сокращения каршерингового присутствия вокруг Зеленограда. Весной этого года BelkaCar вообще закрыл зону завершения аренды в Зеленограде. До этого у разных операторов уже были точечные сокращения зон в подмосковных локациях. При этом сами сервисы в публичных материалах объясняют изменение зон спросом, загрузкой машин и пересмотром эффективности работы в конкретных районах.

На этом фоне жалобы жителей Брехово выглядят особенно показательно. С одной стороны, рынок каршеринга в Москве продолжает расти. С другой — операторы, похоже, всё жёстче подходят к распределению машин и сохранению зон в пригородах и на периферии.

Для них важен не общий рост рынка, а эффективность конкретной зоны: сколько там начинается и заканчивается поездок, как быстро разбирают машины и насколько долго они простаивают. Если район по этим показателям уступает более плотной городской застройке, машины и зоны могут перераспределить в другие локации. На решения компаний могут влиять и другие факторы — например, сокращение автопарка у отдельных операторов, а также недавние сбои геолокации и мобильного интернета, которые сами сервисы называли среди причин ухудшения показателей.

Жители в обсуждении сравнивают Брехово с соседними территориями, где машин по-прежнему больше и найти их проще. Из-за этого решение убрать зону именно здесь кажется им нелогичным. Тем более что Брехово тесно связано с Зеленоградом повседневными поездками, и каршеринг для части жителей был не дополнительной опцией, а рабочим способом добраться до города.