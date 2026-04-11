На картинах Мыкытюка города выглядят почти театрально: дома словно кукольные, окна будто готовы сорваться и улететь, а пространство напоминает декорацию. Его герои — маленькие люди с гротескными чертами: большими носами, кудрявыми или лысыми головами, мешковатыми фигурами. При внешней карикатурности они кажутся скорее беззащитными, чем смешными.

Это особенно заметно в картине «Ожидание»: маленький человек с букетом стоит под дождем и ждет, пока вокруг все спешат укрыться от непогоды.

Художник не делает эскизов и может начать картину с любого фрагмента. Он не работает на пленэре, предпочитая мастерскую: по его словам, натура мешает возникающим образам, которые начинают перекрывать реальный пейзаж.

Выставка продлится до 23 апреля. Посмотреть ее можно ежедневно с 10:00 до 21:00.

Олег Мыкытюк родился в 1957 году в селе Марфино Московской области. Окончил Федоскинское училище миниатюрной живописи, с 1980 года живет в Зеленограде. Работал в разных техниках — от лаковой миниатюры до росписи по эмали, но главным направлением для него стала станковая живопись. Он участвовал во многих выставках в Москве и Зеленограде.