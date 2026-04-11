Планируется, что новый перекрёсток улучшит связность дорог в районе Крюково. Работы на этом участке начались ещё в прошлом году, в конце марта их возобновили.
Сейчас строительство подошло к финальной стадии: уложен асфальт и установлены бордюрные камни. Смонтирован светофор, однако он пока не работает. Ограждения на объекте сохраняются только «против» для въезда и выезда автомобилей — пешеходы уже могут свободно проходить.
Рабочие занимаются благоустройством газонов. По словам директора субподрядной организации, также остаётся нанести разметку и установить дорожные знаки. Завершить работы планируют на следующей неделе.
Этот перекрёсток — часть большой работы по строительству новой улично-дорожной сети в рамках реновации 19-го микрорайона. Уже доделали дублёр улицы Радио, завершили реконструкцию Заводской улицы и этот перекрёсток, похоже, последний участок.
Когда откроют движение для автомобилей по новым дорогам, пока неизвестно. Ранее в префектуре сообщали, что срок завершения — на третий квартал 2026 года, то есть с июля по конец сентября. Но, возможно, получится раньше.